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وكيل مستشفى كفر الزيات يكشف تفاصيل احتفالهم مع مرضى كورونا بعيد الأم.. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:34 ص
الاحتفال بعيد الام
الاحتفال بعيد الام بمستشفى كفر الزيات
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محمود محسن
قال الدكتور محمود أبو اليزيد وكيل مستشفى كفر الزيات، إن مرضى كورونا من المهم لديهم تحسن الحالة النفسية لذا نعمل على رفع الروح المعنوية لهم. 

وأضاف "أبو اليزيد " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" عبر فضائية "سي بي سي" ، أن إدارة المستشفى وإدارة العلاقات العامة فكرت فى الاحتفال بعيد الأم وجلب "تورت" للأمهات مرضى الكورونا بالمستشفى . 

وعن شعور المرضي ، أشار "وكيل مستشفى كفر الزيات " ، أنهم شعروا بالسعادة والبهجة كإنهم وسط أولادهم ، وذلك من أجل بث السعادة فى قلوبهم. 

وأوضح أن أهم شيء فى علاج مرضى كورونا هو تحسين الحالة النفسية لهم.
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