وكيل مستشفى كفر الزيات يكشف تفاصيل احتفالهم مع مرضى كورونا بعيد الأم.. فيديو

قال الدكتور محمود أبو اليزيد وكيل مستشفى كفر الزيات، إن مرضى كورونا من المهم لديهم تحسن الحالة النفسية لذا نعمل على رفع الروح المعنوية لهم.





وأضاف "أبو اليزيد " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" عبر فضائية "سي بي سي" ، أن إدارة المستشفى وإدارة العلاقات العامة فكرت فى الاحتفال بعيد الأم وجلب "تورت" للأمهات مرضى الكورونا بالمستشفى .





وعن شعور المرضي ، أشار "وكيل مستشفى كفر الزيات " ، أنهم شعروا بالسعادة والبهجة كإنهم وسط أولادهم ، وذلك من أجل بث السعادة فى قلوبهم.





وأوضح أن أهم شيء فى علاج مرضى كورونا هو تحسين الحالة النفسية لهم.