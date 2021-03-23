المنتخب لم يراسله منذ عام ونصف.. كريم حافظ يقترب من الدوري الإسباني

كشف كريم حافظ المُحترف في صفوف مالاتيا سبور، عن اقترابه من التوقيع لأحد أندية الدوري الإسباني، بعد مفاوضات استمرت شهورا طويلة.





وقال حافظ خلال تصريحاته في برنامجه جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس ، إنه لا يفضل الإفصاح عن اسم النادي لكي تتم الصفقة وهو يسعى لذلك لتحقيق أحد أحلامه.





واستطرد حافظ أن، الجهاز الفني لمنتخب مصر لم يتحدث معه أو يراسله منذ عام ونصف وانه لا يعلم سبب استبعاده من القائمة او حتى عدم مراسلته.





وتابع: أشارك بشكل أساسي طوال العام ونصف الماضيين، وصنعت ٩ أهداف وسجلت .



