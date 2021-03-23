بشرى تبعث رسالة لمنتقدي الراحلة نوال السعداوي: هي حالة استثنائية ووطنية للمرأة

نعت الفنانة بشرى، الراحلة نوال السعداوي، وقدمت رسالة، لمنتقديها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت: "اتفقنا ام اختلفنا معها هذا لا ينبغى بأى شكل من الأشكال ان ينفى انها حالة استثنائية ووطنية للمرأة الطبيبة والمفكرة والمناضلة فى ساحات الفكر فى شهادتها على تقلبات و ازدواجية المجتمع محاربة وجهات النظر المختلفة بشجاعة وبسالة".





وتابعت: "حالة فريدة يصعب تكرارها فى مشوار الانسانية التى نعيشها..هى من القلائل الذين قالوا كلمة "لا" و دفعت ثمنها غاليا عندما كانت كلمة لا مستحيل شراؤها...وداعا الدكتورة نوال السعداوى".





وقد رحلت عن عالمنا الدكتورة نوال السعداوي، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية، انتقلت على إثرها للمستشفى وحجزت بها لمدة 5 أشهر، طالبت خلالها ابنتها الدكتورة منى حلمي بضرورة علاج والدتها على نفقة الدولة بسبب حالتها الغير مستقرة.





وخاضت السعداوى العديد من المعارك في كتاباتها من أجل انتزاع وترسيخ حقوق المرأة ومساواتها العادلة بالرجل، وكفاحها فى مجابهة جسور، مقتحمة أعداء المرأة من الظلاميين والمتشددين دينيًا والرجعيين من السلفيين فى نظرتهم المتدنية للنساء وفرضهم القيود والتحريمات والوصايا والفتاوى الشاذة التى تضعهن فى مكانة منحطة.