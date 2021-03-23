حسام عبد الغفار: 180 جهاز تنفس صناعي جديد رغم الصعوبات الاقتصادية.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار الامين العام للمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذَّر من الموجة الثالثة لفيروس كورونا ، مؤكدا أن العالم الآن يواجه زيادات كبيرة من أعداد الإصابات وأكثر الدول التي بها إصابات هي دول الاتحاد الأوروبي.





وأضاف عبد الغفار ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" ، عبر فضائية "سي بي سي" ، أن مصر جزء من العالم، ونحن مقبلين على مناسبة دينية ، وهي شهر رمضان ، حيث التجمعات تكون منتشرة ، فكل هذه الممارسات من شأنها رفع معدل الاصابات.





وتابع الامين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، أن الرئيس السيسي أكد أن اللقاح الأساسي الذي سيحمي الجميع؛ هو الوعي والتباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية.



