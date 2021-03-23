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حسام عبد الغفار: 180 جهاز تنفس صناعي جديد رغم الصعوبات الاقتصادية.. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:11 ص
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار الامين العام للمجلس الاعلى للمستشفي
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محمود محسن
قال الدكتور حسام عبد الغفار الامين العام للمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذَّر من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مؤكدا أن العالم الآن يواجه زيادات كبيرة من أعداد الإصابات وأكثر الدول التي بها إصابات هي دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سي بي سي"، أن مصر جزء من العالم، ونحن مقبلين على مناسبة دينية، وهي شهر رمضان، حيث التجمعات تكون منتشرة ، فكل هذه الممارسات من شأنها رفع معدل الاصابات.

وتابع الامين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الرئيس السيسي أكد أن اللقاح الأساسي الذي سيحمي الجميع؛ هو الوعي والتباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار عبد الغفار إلى أن الدولة تقوم بتطوير وتأهيل المؤسسات الصحية على كافة المستويات، مؤكدا أنه تم زيادة أجهزة التنفس الصناعي بـ 180 جهازا رغم الصعوبات الإقتصادية.
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