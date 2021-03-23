خالد عيد يكشف موقف المحلة من مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم مدافع الفريق

كشف خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، موقف النادي من بيع مدافع الفريق للأهلي او الزمالك أو بيرامديز مع نهاية الموسم الحالي.





وأضاف خالد عيد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج البلدوزر، المُذاع عبر قناة الشمس: "محمد عبدالله مدافع الفريق لاعب جيد ولديه عروض كثيرة له وأندية كبيرة ومنهم الأهلي والزمالك وبيراميدز ولكن لن نستغنى عنه نهائيًا وعقده مستمر ٣ مواسم".





تابع: "نسير بخطى جيدة ولدينا لاعبين أصحاب إمكانيات جيدة ولديهم طموح كبير ، اليوم غزل المحلة أصبح في مركز متقدم بمسابقة الدوري ونطمح لختام مسابقة الدوري في مركز جيد".





استكمل: "طموحنا ارتفع في مسابقة الدوري بعد النتائج وأصبح طموحنا عدم البقاء في الدوري فقط ولكن المنافسة على مراكز متقدمه ، سنلعب مباراتين أمام البنك الأهلي والجونة وديا للتجهيز إلى الفترة المقبلة".



