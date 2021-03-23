أحمد هاني: كثرة الإصابات اختبار من الله.. وسعيد بثقة شوقي غريب

قال أحمد هاني لاعب طلائع الجيش، إن تألقه هذا الموسم هو تعويض من الله، عن المواسم السابقة.
وأضاف أحمد هاني، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:"كثرة الإصابات اختبار من الله، وتعلمت الكثير من تلك الأزمات ".
وأكمل:" لدي الكثير لم أقدمه إلى الآن، وسعيد جدا بثقة شوقي غريب وأتمنى أن أتواجد ضمن تشكيلة المنتخب الأولمبي الذي سيشارك في طوكيو".
وتابع :" داني ألفيش هو لاعبي المفضل عالميا، وأحمد فتحي أيقونة بالنسبة لي، فهو صاحب لعب رجولي ولديه المزيد دائما وهذا مايميزه".
وواصل:" تعرضت للإهانة داخل الإسماعيلي، وكنت أتمنى الاستمرار بصفوفه لأنني من أبناء الدراويش، ولم يكن لي شروط لتجديد تعاقدي مع النادي، ووافقت على البقاء رغم كثرة العروض التي تلقيتها ولكنني فوجئت بقرار رحيلي، وأشكر إدارة طلائع الجيش على دعمها لي".