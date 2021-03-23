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رياضة

أبو الدهب: النني والسولية الأفضل لقيادة وسط ملعب المنتخب أمام كينيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:01 ص
السولية
السولية
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عبدالله هشام
قال محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، إن محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي و عمرو السولية لاعب الأهلي هما الأنسب لقيادة وسط ملعب المنتخب الوطني أمام كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : طارق حامد والنني متشابهان بشكل كبير في أسلوب وطريقة اللعب ، لذلك أرى أن السولية الأفضل لما يتميز به من قدرات هجومية ، وجرأة على مرمى المنافس .

وفي نفس السياق قال ابو الدهب إن مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة مع الفريق ، ويقدم آداءً مميزًا حتى أصبح المهاجم الأول في تشكيلة المدرب فاتح تيريم رغم وجود الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو .

وأضاف : مصطفى محمد هو المهاجم الأفضل في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية ، وسيكون المهاجم الأساسي في تشكيلة حسام البدري خلال مباراة كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، والمقرر إقامتها الخميس المقـبل . 

واختتم : حسام البدري أصبح لديه العديد من الحلول الهجوميـة في الفترة الحالية ، مثل مصطفى محمد و محمد شريف و حسام حسن و أحمد ياسر ريان بالإضافة إلى العديد من مهاجمي الدوري العام .
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