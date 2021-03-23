أبو الدهب: النني والسولية الأفضل لقيادة وسط ملعب المنتخب أمام كينيا

قال محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، إن محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي و عمرو السولية لاعب الأهلي هما الأنسب لقيادة وسط ملعب المنتخب الوطني أمام كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية .





وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : طارق حامد والنني متشابهان بشكل كبير في أسلوب وطريقة اللعب ، لذلك أرى أن السولية الأفضل لما يتميز به من قدرات هجومية ، وجرأة على مرمى المنافس .





وفي نفس السياق قال ابو الدهب إن مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة مع الفريق ، ويقدم آداءً مميزًا حتى أصبح المهاجم الأول في تشكيلة المدرب فاتح تيريم رغم وجود الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو .





وأضاف : مصطفى محمد هو المهاجم الأفضل في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية ، وسيكون المهاجم الأساسي في تشكيلة حسام البدري خلال مباراة كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، والمقرر إقامتها الخميس المقـبل .



