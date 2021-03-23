صديق: كنت أتمنى انضمام أوباما للمنتخب.. وأتعجب من ضم فاروق وعيسى

أكد محمد صديق نجم الكرة المصرية السابق أنه كان يتمنى انضمام يوسف أوباما لاعب الزمالك إلى قائمة المنتخب الوطني الأول استعدادًا لمباراتي كينيا و جزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة و السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.



