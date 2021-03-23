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رياضة

صديق: كنت أتمنى انضمام أوباما للمنتخب.. وأتعجب من ضم فاروق وعيسى

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:17 ص
محمد صديق
محمد صديق
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عبدالله هشام
أكد محمد صديق نجم الكرة المصرية السابق أنه كان يتمنى انضمام يوسف أوباما لاعب الزمالك إلى قائمة المنتخب الوطني الأول استعدادًا لمباراتي كينيا و جزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة و السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف صديق في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أوباما لاعب متميز و يقدم مباريات كبيرة مع الزمالك خلال الفترة الحالية ، وكنت أتمنى انضمامه للقائمة، كما أتعجب من انضمام ثنائي بيراميدز محمد فاروق وإسلام عيسى، رغم مشاركتهم على فترات متباعدة مع الفريق؛ حيث إن إسلام عيسى لم يظهر مع بيراميدز مثلما ظهر مع النادي المصري تحت قيادة حسام حسن.
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