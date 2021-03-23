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رئيس الاتحاد السعودي يكشف عن رأيه في هاني أبوريدة..فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:15 ص
ياسر المسحل
ياسر المسحل
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داليا أحمد

هنأ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودى لكرة القدم،  الوسط  الرياضى العربى بتجديد الثقة بوجود هانى أبو ريدة فى عضوية اللجنة التنفيذية فى الفيفا ، معقبًا أن هانى أبو ريدة أقدم إسم عربى متواجد فى أعلى سلطة تنفيذية على مستوى كرة القدم فى العالم.


أوضح ياسر المسحل، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحكاية"مع عمرو أديب، أن تنسيق المواقف بين العرب وبعضها أمر هام وخاصة عندما تكون الأمور على مستوى إنتخابات بهذا الحكم ، لافتًا أن هناك الكثير من البرامج ستطلق فى الفترة المقبلة.

 

تابع ياسر المسحل، أن الكرة العربية متطورة ولدينا نجوم عرب يلعبون فى أكبر أندية العالم ، لافتًا أن استمرار هانى أبو ريدة فى هذا المنصب يدل على خبرته ومصداقيته وذكاؤه فى التعامل مع الأمورومحاولة تقديم المساعدة ومتمرس فى مجال كرة القدم.

 

أكد ياسر المسحل، أن اسم مصر مهم جدا على الخريطة الدولية وعلى خريطة كرة القدم ، مضيفًا أن منافسى هانى أبو ريدة فى الإنتخابات تمكنوا من معرفة النتيجة مبكرا فقرروا الإنسحاب فتمكن من الفوز بالتذكية.

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