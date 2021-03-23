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توك شو

إنسان حنون.. ليلى علوي تتحدث عن الكينج محمد منير| شاهد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:27 ص
ليلي علوي
ليلي علوي
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة ليلي علوي ، إنها من أشد المعجبين بالفنان محمد منير منذ أن قام بإنتاج أغنية " شجر الليمون " وهي من الأغاني التي أفضل سماعها عند قيادة السيارة .

وأضافت ليلي علوي خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناة " دي إم سي": تقابلت أنا والفنان محمد منير في العديد من المناسبات والاحتفالات ولكنني عندما تعاملت معه عن قرب عملت انه انسان حنون وطيب الخلق ويجب أن يواسي الآخرين .

وأوضحت ليلي علوي ، كنت انا ومنير في أحد أماكن لتصوير عمل وفجأة ظهرت رائحة كريهة فوجهت له سؤالا " هو في أيه منير " رد علي قائلا " انتي إلي فيه إيه ياليلي " وبعدها علمنا أن مصدر الرائحة هو لفضلات خيول بجانب مكان التصوير وكان هذا موقف من المواقف الطريفة بيننا  .

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