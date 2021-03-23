إنسان حنون.. ليلى علوي تتحدث عن الكينج محمد منير| شاهد

قالت الفنانة ليلي علوي ، إنها من أشد المعجبين بالفنان محمد منير منذ أن قام بإنتاج أغنية " شجر الليمون " وهي من الأغاني التي أفضل سماعها عند قيادة السيارة .





وأضافت ليلي علوي خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناة " دي إم سي ": تقابلت أنا والفنان محمد منير في العديد من المناسبات والاحتفالات ولكنني عندما تعاملت معه عن قرب عملت انه انسان حنون وطيب الخلق ويجب أن يواسي الآخرين .





وأوضحت ليلي علوي ، كنت انا ومنير في أحد أماكن لتصوير عمل وفجأة ظهرت رائحة كريهة فوجهت له سؤالا " هو في أيه منير " رد علي قائلا " انتي إلي فيه إيه ياليلي " وبعدها علمنا أن مصدر الرائحة هو لفضلات خيول بجانب مكان التصوير وكان هذا موقف من المواقف الطريفة بيننا .