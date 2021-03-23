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هانى أبو ريدة: ما فعلته اللجنة الأولمبية مع نادى الزمالك غير معترف به إفريقيا ولا دوليا.. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:22 ص
هانى أبو ريدة
هانى أبو ريدة
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داليا أحمد

قال هانى أبو ريدة ، عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إن تدخل اللجنة الأوليمية فى أمور وإدارة الزمالك ليس صحيحًا لأن نادى الزمالك والأهلى هم كيان خاص ولا يجوز التدخل فى أمورهم.

 

وأوضح هانى أبو ريدة، خلال لقائه مع عمرو أديب فى برنامج "الحكاية، أنه بناء على الاتحادين الدولي والإفريقى والقوانين؛ لا يجوز ما فعلته اللجنة الأولمبية وأن هناك لجان عمومية تضع لائحة تطبق ، مشيرًا إلى انه رغم أهمية الألعاب الوليمبية ولكن تبقى كرة القدم هى الأثقل.

 

تابع هانى أبو ريدة، أن ما تأخذه اللجنة الأولمبية عن كرة القدم لا يعترف به فى الاتحاد الأفريقى والدولى وقرارهما ليس إيجابيا بالنسبة لكرة القدم.

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