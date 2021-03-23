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هانى أبو ريدة يكشف السبب الحقيقي لإقالة مجلس الجنايني وتعيين أحمد مجاهد لإدارة اتحاد الكرة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:57 ص
هانى أبو ريدة
هانى أبو ريدة
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داليا أحمد

قال هانى أبو ريدة ، عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إن الاتحاد الدولى لا يسمح أن تكون هناك فترة طويلة دون انتخابات، وإن مجلسى الجناينى حاولوا التأخير عن إجراءها ، وكان ذلك يؤدى إلى تعيين لجنة محايدة من الأجانب لمدة 25 يوما.

 

وأوضح هانى أبو ريدة، خلال لقائه مع عمرو أديب فى برنامج "الحكاية، أنه رفض وجود اللجنة المحايدة، وكان الحل الأمثل إقالة مجلس الجنايني، مضيفًا أنه تم ترشيح أحمد مجاهد كفترة مؤقته لحين عقد الانتخابات فى شهر يونيو القادم .

 

وتابع هانى أبو ريدة ، أن أحمد مجاهد له عقلية خاصة فى الإدارة، وشاطر جدا،ويستطيع أن يتعامل مع أصعب الأمور ، لافتًا الى أنه عندما يطلب منه استشارة يرد بواقع خبرته فى الإدارة وكرة القدم .

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