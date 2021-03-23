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بين الناس

تهالك الطريق شكوى أهالي السعدة البحرية في الفيوم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى أهالي قريه السعدة البحرية التابعة لمركز ومدينة  إطسا محافظة الفيوم ، من تهالك الطرق حيث يعيش الأهالي في معاناة لعدم إدراج المسئولين القرية في خطط الرصف.

ويقول الأهالى فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أنهيار في الطريق والمدخل المؤدي للقرية مما قد يتسبب في أنقلاب تكاتك و ودرجات بخارية قد تؤدي بحياة المارة إلى الموت ، وتسائل الأهالى إلى متى سنظل هكذا حتى أبسط حقوقنا في المعيشة لم نتحصل عليها .  

وأضاف الأهالى : الطريق يؤرقنا كثيرًا خاصة أن بالقرية كبار سن ومرضى لايستطيعون السير على هذا الطريق المتهالك ويسبب في ضيق الطريق ويسبب في عمليه الحوادث ، وعلي الرغم من معاناة الأهالي إلي أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة، مطالبًا برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسؤلين ولم يتم الاستجابة حتى الآن . 

وأشاروا : طالبنا مرارًا وتكرارًا برصف وسفلتت الطريق وكل فترة نأخذ جرعة مسُكن من المسئولين بإنه تم أدراجه في خطط الرصف ولا حياة لمن تنادي . 

و نناشد كل المسئولين أن ينظروا إلينا نظرة رأفة وأهتمام لحل المشكلة ورصف الطريق نحن أهالي السعدة البحرية والسايح وحفيظة والصعايدة والعزابوة نموت أحياء  .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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