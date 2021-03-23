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منوعات

سمكة قرش مفترسة تلتهم كف طفل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:13 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
هاجمت سمكة قرش بوحشية طفلًا يبلغ من العمر تسع سنوات بينما كان والداه المرعوبان يشاهدان الواقعة لا حول لهم ولا قوة، لخفض أثر الصدمة سريعًا وينقذا الطفل في الوقت المناسب.

كان الطفل الذي يدعى "جاي ويسكوبف" يسبح قبالة شاطئ ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، مع والديه عندما اقترب منه القرش المفترس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

شعرت الأم "كريستين" أن هناك شيء ما خطأ عندما كانت تنتظر الأبن والأب على الشاطئ، مما دفعها شعورها إلى سحب ابنها من الماء لتجد أن أحد كنفيه بين فكي سمكة قرش، 

وقفت الأم المذعورة  والأب يحاولان في يائس مساعدة الطفل لإخراجه من بين فكي السمكة المفترسة، ونجحوا في ذلك بالفعل ليجدوا أنه أصيب عندما قاموا إخراجه من الماء.

وهرع الأب والأم بطفلهم  "جاي" إلى المستشفى بعد اكتشاف الجرح على كتفه، وهناك أخبرت "كريستين"كنت أمسك بيده طوال الوقت وكان نوعًا ما يتزلج على الماء قليلًا وسقط على بطنه ثم تركته وصعدت إلى الشاطئ".

وأكملت :"عندما شعرت بالسوء قمت وسحبته ، ولاحظت أن قطعة من الجلد مفقودة من كتف الصبي، ونظرت إلى الأسفل وكان هناك سمكة قرش رمادية طولها 4 أقدام تسبح بعيدًا ، لذا حملته للتو وركضت به ‘لى الشاطئ".

وقد قامت المستشفى يإجراء عملية جراحية لإغلاق جرح الطفل.
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