حافظنا على التراث السينمائي.. صفاء أبو السعود: أهدينا الأفلام بعد ترميمها لوزارتي الثقافة والإعلام

قالت الفنانة صفاء أبو السعود إنها كانت سعيدة بتوليها رئاسة قنوات الأفلام بشبكة راديو وتلفزيون العرب، مؤكدة أن هذا الأمر كان نابعا من دراستها فى معهد السينما قسم الإخراج، بجانب دراستها الموسيقى.
وأضافت "صفاء أبو السعود " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنا مصرية ونشأت فى بيت مصري يعشق الأفلام، لذا فى حين أقدمنا على خطوة إنشاء أول قناة أفلام متخصصة داخل شبكة راديو وتلفزيون العرب، كان لا بد من ان نتخذ خطوه ترميم عدد من الأفلام المصرية، وأهدينا وزارتي الثقافة والإعلام، نسخة من كل عمل تم ترميمه ، ويمكن ان أعتبر أننا ساهمنا فى الحفاظ على جزء من التراث السينمائى المصرى .
وإضافت : فخورة بهذه الخطوه وسعيدة اننى عملت فى مجال الفن، وتعاملت مع كل الفنانين المصريين الذى أحبهم ، سواء كممثلة أو كمقدمة برامج " .