حافظنا على التراث السينمائي.. صفاء أبو السعود: أهدينا الأفلام بعد ترميمها لوزارتي الثقافة والإعلام





وأضافت "صفاء أبو السعود " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنا مصرية ونشأت فى بيت مصري يعشق الأفلام، لذا فى حين أقدمنا على خطوة إنشاء أول قناة أفلام متخصصة داخل شبكة راديو وتلفزيون العرب، كان لا بد من ان نتخذ خطوه ترميم عدد من الأفلام المصرية، وأهدينا وزارتي الثقافة والإعلام، نسخة من كل عمل تم ترميمه ، ويمكن ان أعتبر أننا ساهمنا فى الحفاظ على جزء من التراث السينمائى المصرى .





وإضافت : فخورة بهذه الخطوه وسعيدة اننى عملت فى مجال الفن، وتعاملت مع كل الفنانين المصريين الذى أحبهم ، سواء كممثلة أو كمقدمة برامج " .





يذكر ان صفاء ابو السعود تخرجت من معهد الكونسرفتوار عام 1967، ثم حصلت على دبلوم معهد السينما قسم إخراج عام 1991، بدأت ممثلة في الإذاعة في برنامج (بابا شارو)، ثم انتقلت للمسرح وقدمت مع ثلاثى أضواء المسرح (موسيقى في الحي الشرقي، القاهرة في ألف عام، الحرافيش، إنت اللي قتلت عليوة)،.

كما عملت أيضًا في السينما ومن أبرز أفلامها (بمبة كشر، المتعة والعذاب، شياطين إلى الأبد)، كما قدمت أغاني للأطفال ومن أشهر أغنياتها (أهلًا بالعيد)، كما كان لها برنامج على قناة ART أفلام وهو (ساعة صفا) تستضيف فيه مجموعة من مشاهير الفنانين المصريين والعرب.





قالت الفنانة صفاء أبو السعود إنها كانت سعيدة بتوليها رئاسة قنوات الأفلام بشبكة راديو وتلفزيون العرب، مؤكدة أن هذا الأمر كان نابعا من دراستها فى معهد السينما قسم الإخراج، بجانب دراستها الموسيقى.