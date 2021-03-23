تفاصيل جديدة حول حادث إطلاق النار في ولاية كولورادو الأمريكية

أعلنت السلطات في ولاية كولورادو الأمريكية، القبض على المشتبه به في تنفيذ حادث إطلاق النار بمتجر، والذي راح ضحيته 6 أشخاص بينهم شرطي.





وقالت الشرطة في الولاية إن المشتبه به يتلقى العلاج في الوقت الحالي، عقب إصابته.





وفيما يخص سبب ارتكاب هذا الحادث والدافع الذي يقف وراءه؛ قال المدعي العام في المدينة إن الدافع وراء هذه الجريمة لا يزال مجهول.





وصرح أحد شهود العيان بأنه سمع إطلاق نار داخل المتجر، كما شاهد 3 أشخاص مستلقين على وجوهم داخل المتجر وفي ساحة انتظار السيارات.



