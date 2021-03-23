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فن

اللي جاي كبير قوي.. محمد جمعة يشارك جمهوره كواليس «نسل الأغراب»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:30 ص
صدى البلد
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سارة عبد الله
شارك الفنان محمد جمعة، صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "نسل الغراب"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب: "مسلسل نسل الغراب.. اللي جاي كبير قوي" وتفاعل معه عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ونال التعليقات الإيجابية المتمنيه له النجاح والتوفيق. 

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحدثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، حيث تدور أحداثه حول  صراع كبير بين "غفران الغريب"  ويجسده أميركرارة، وبين "عساف الغريب" ويجسده النجم أحمد السقا.
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