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أخبار العالم

ارتفاع أعداد ضحايا إطلاق النار بأمريكا إلى 10 قتلى

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:05 ص
المشتبه به في إطلاق
المشتبه به في إطلاق نار بامريكا
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قسم الخارجي
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا حادث إطلاق نار في ولاية كولورادو الأمريكية إلى 10 قتلى من بينهم شرطي. 

فيما أعلنت السلطات في ولاية كولورادو الأمريكية، القبض على المشتبه به في تنفيذ حادث إطلاق النار بمتجر، والذي راح ضحيته 10 أشخاص بينهم شرطي. 

وقالت الشرطة في الولاية إن المشتبه به يتلقى العلاج في الوقت الحالي، عقب إصابته. 

وفيما يخص سبب ارتكاب هذا الحادث والدافع الذي يقف وراءه؛ قال المدعي العام في المدينة إن الدافع وراء هذه الجريمة لا يزال مجهول. 

وصرح أحد شهود العيان بأنه سمع إطلاق نار داخل المتجر، كما شاهد 3 أشخاص مستلقين على وجوهم داخل المتجر وفي ساحة انتظار السيارات. 

وانتشر شريط فيديو يظهر فيه شخص مكبل بالقيود وعاري الصدر، ومصاب في قدمه، تم اقتياده إلى سيارة إسعاف من مكان الحادث.  
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