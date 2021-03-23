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رياضة

رمضان صبحي يهنئ أحمد أبو الفتوح بعيد ميلاده

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:06 ص
صدى البلد
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سارة عبد الله
هنأ رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، أحمد أبو الفتوح، لاعب الزمالك، بمناسبة عيد ميلاده، وشارك صورة له عبر خاصية استوري حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق رمضان صبحي على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي" 

يذكر أن أحمد أبو الفتوح من ناشئين نادي الزمالك، ومن مواليد 1998 ويحتفل اليوم بعيد ميلاده ال23، ويلعب أحمد ابو الفتوح بمركز الظهير الأيسر.

ومن جانب اخر، أكد بيراميدز إصابة رمضان صبحي بشد فى العضلة الخلفية، ويحتاج إلى غياب لمدة 10 أيام ، وهو الأمر الذى يشير إلى أن اللاعب بات خارج حسابات منتخب مصر فى المباراتين المقبلين أمام كينيا وجزر القمر، والمقرر إقامتهما خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري .

وتعرض أحمد فتوح لوعكة صحية منذ يومين، وهي عبارة عن نزلة برد وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وبناءً عليه لم يشارك في مران المنتخب.

وأوضح أنه خضع لمسحتين للكشف عن فيروس كورونا للاطمئنان على حالته، وجاءت نتيجتهما سلبية.

وأشار إلى أنه سيحصل على راحة خلال الأيام القادمة حتى يتعافى، وبناءً عليه هو خارج المواجهتين القادمتين للمنتخب أمام كينيا وجزر القمر.
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