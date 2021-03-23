مسرح الطليعة بالقاهرة يستضيف العرض "خارج المجموع" لمدة 3 أسابيع

أعلن مسرح الطليعة بالقاهرة التابع للبيت الفني للمسرح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، استضافته للعرض المسرحي"خارج المجموع"لفرقة مسرح الإسكندرية، اعتبارا من بعد غد، الخميس، ويستمر لمدة 3 أسابيع.





و"خارج المجموع" هو عرض مسرحي تم تقديمه على خشبة مسرح ليسيه الحرية بمدينة الإسكندرية العام الماضي ضمن مبادرة "المؤلف مصري"، التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ويتناول العرض ظاهرة باتت من أخطر الظواهر المنتشرة حاليا بشكل مخيف وهى التنمر وتأثيره السلبي على ضحايا.



