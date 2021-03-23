يحدث اليوم.. وزارة التعليم تعلن تفاصيل الامتحانات لطلاب الثانوي

القاهرة.. تنطلق فعاليات منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية، والذي يأتي بالشراكة بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بمشاركة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.





القاهرة.. تنظم سفارة إسبانيا بالقاهرة، بالتعاون مع عدد من الكليات المصرية، الملتقى الأول لمحاضرات علم المصريات والسياحة.





القاهرة.. تسيِّر شركة "مصر للطيران" 47 رحلة جوية دولية وداخلية؛ لنقل 4203 ركاب إلى العديد من مدن وعواصم العالم.





القاهرة.. تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما يتعلق بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، والامتحانات الشهرية القادمة في الفصل الدراسي الثاني.





القاهرة.. يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، معرض الفنانة هدى السعيد، الذي يحمل عنوان "ملامح الوجوه من ثقافات مختلفة"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.



