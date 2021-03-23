الصحف الإماراتية.. مصر تقترب من تصنيع اللقاح الصيني.. ومبادرة سعودية لإنهاء الحرب باليمن.. ومقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بأمريكا

الصحف الإماراتية:



* مصر تقترب من تصنيع اللقاح الصيني على أراضيها

* مبادرة سعودية لإنهاء الحرب في اليمن

* مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بأمريكا





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء، على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (Operation 300bn) «مشروع 300 مليار» كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، وتوسيع حجمه ونطاقه.





ومن مصر، كشف وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد العاطي عن أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليًا.





وقال عبد العاطي، في تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمناسبة اليوم العالمي للمياه، إن ذلك يأتي خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.





وفي السعودية، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمس "الاثنين"، مبادرة ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن التي دخلت عامها السابع.





وأوضح بن فرحان في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السعودية الرياض أن "نريد وقف إطلاق نار شامل تمهيدًا للحوار السياسي والكرة الآن في ملعب الحوثيين".





ومن الجزائر، أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة 4 مذكرات توقيف دولية بحق أربعة ناشطين موجودين في الخارج متهمين خصوصًا بالانتماء إلى جماعة إرهابية. والمستهدفون بمذكرات التوقيف هم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتحدة محمد العربي زيتوت، والمُدون أمير بوخورس المعروف باسم «أمير دي زد»، وشخص ثالث يُدعى هشام عبود، ورابع يُدعى عبد الله محمد وهو دركي هارب من سلاح المروحيات برتبة رقيب أول.





وفي لبنان، لم يحقق اللقاء الـ18 بين الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، في قصر بعبدا، أي خرق جدي في ملف التأليف المعلق منذ 152 يومًا، وتحديدًا منذ تكليف الأخير تشكيل الحكومة الجديدة. ذلك أن وقائع الأيام الأربعة التي أعقبت اللقاء ‏الـ17 بينهما، الخميس الماضي، بدت بمثابة تراكم إضافي للتعقيدات والمعوّقات في مسار أزمة تعطيل تشكيل الحكومة العتيدة.





ودوليا، شهد متجر بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية إطلاق نار جماعيا أمس الاثنين خلّف عشرة قتلى أحدهم شرطي كان أول من وصل إلى موقع الحادثة، وأُلقي القبض على مشتبه به أصيب في الواقعة، حسبما ذكرت السلطات في مؤتمر صحفي بعد ساعات.





ومن ألمانيا، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فجر الثلاثاء أن بلادها باتت "في خضم جائحة جديدة" بسبب تفشي النسخ المتحورة من فيروس كورونا فيها.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن الحكومة المصرية بصدد إبرام اتفاقية مع شركة سينوفاك بيوتيك الصينية خلال شهر مارس الجاري؛ لتصنيع لقاحها الواقي من فيروس كورونا في مصر.





وفي ليبيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة «ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة». وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن أنتوني بلينكن وعبد الحميدالدبيبة شددا على الحاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة، و«إجراءات أخرى» لإنهاء الصراع الليبي. وأضافت الوزارة أن المسؤولين «أكدا أيضا الحاجة للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بما في ذلك إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير».





ومن صحيفة الاتحاد، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن ترحيبه، بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتزامها مع الحكومة اليمنية الشرعية بوقف إطلاق النار في اليمن.



