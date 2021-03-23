ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الانتخابات التشريعية.. مراكز الاقتراع في إسرائيل تفتح أبوابها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:29 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
فتحت مراكز الاقتراع بإسرائيل، أبوابها أمام الناخبين، وذلك في انطلاق الانتخابات التشريعية بإسرائيل. 

وتعتبر هذه الانتخابات البرلمانية الرابعة خلال عامين والتي توقعت معها استطلاعات الرأي، حدوث منافسة حامية بين رئيس الحكومة بنيامين  نتنياهو، الذي يريد أن يكون رئيس الحكومة المقبلة أيضًا، وبين معارضيه الذين يريدون إزالته من موقعه في السلطة.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تولى الرئاسة لخمس ولايات، للفوز بشكل حاسم في انتخابات 23 مارس، فيما تجري محاكمته بتهم "فساد".


ويعتبر نتنياهو زعيم إسرائيل الأطول خدمة، والذي دعم حملته الانتخابية بـ"نجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد، واتفاقات إبراهام مع عدد من الدول العربية، برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب".


إلا أن نتنياهو  يواجه معارضة شديدة من الأحزاب القومية المتنافسة، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه، الليكود، وحلفاءه المفترضين، قد يخرجون عن أغلبية 61 مقعدا اللازمة لتشكيل ائتلاف حاكم.


أما عن يائير لابيد، فقد خاض زعيم المعارضة الإسرائيلية  انتخابات العام الماضي كجزء من ائتلاف حزب "أزرق أبيض" بزعامة وزير الدفاع، بيني جانتس، فيما أبرم جانتس ونتنياهو اتفاقا لتقاسم السلطة، ورفض لابيد المشاركة فيه.


وفي هذه الجولة، يسعى الرجل للوصول إلى السلطة كزعيم وسطي بدلًا لنتنياهو.


وثالث المتنافسين هو، جدعون ساعر، رئيس حزب "الأمل الجديد" والوزير السابق، الذي يرى  أنه الوريث القادم  لنتنياهو.


وقد يصبح نفتالي بينيت، الحليف السابق لنتنياهو،  من ضمن الأفضل حظًا في الانتخابات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اللواء محمد إبراهيم: مصر والأردن سيقودان الجهد العربي والدولي ليكون 2021 عام إعادة بعث القضية الفلسطينية.. وصفقة القرن مرفوضة فلسطينيا وعربيا ومن معظم دول العالم

استطلاع: الليكود يواصل تقدمه لكن فرصته ضعيفة لتشكيل حكومة

بالأرقام.. أحزاب دعمت حظوظ نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

حكومة إسرائيل بدون نتنياهو.. كتلة المعارضة تحصل على 60 مقعدا بالكنيست في استطلاعات الرأي

قبل 30 يوما من انتخابات الكنيست.. نتنياهو لن يشكل الحكومة وتوقعات بانتخابات خامسة

انتخابات الكنيست 23 مارس.. استطلاع يكشف تراجع الليكود برئاسة نتنياهو

ترشيحاتنا

حكم الاقتراض من البنك بفائدة من أجل الاستثمار.. الإفتاء ترد.. فيديو

صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض صورها على أغلفة المجلات داخل طائرة خاصة

اقتصاد السعودية|الأكاديمية المالية توقع مذكرة تعاون لتطوير القدرات البشرية في القطاع المالي

كيف تتخلص من العلاقات المؤذية نفسيا وتؤثر على حياتك؟ | تفاصيل

كيف تكون الأم قدوة وهي ترتدي الجينز؟ جدل في الهند بسبب ملابس الشباب

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بسبب وفيات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور

أغلى 5 سيارات رياضية في دولة الكويت موديل 2021| صور

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق الإماراتية موديل 2021.. صور