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أخبار العالم

التشيك.. إعدام 40 ألف طائر بط داخل مزرعة بسبب إنفلونزا الطيور

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:05 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات في التشيك إعدام 40 ألف طائر بط في إحدى المزارع، وذلك عقب اكتشاف إصابات بأنفلونزا الطيور في المزرعة. 

ورصدت السلطات الصحية في التشيك انتشار إنفلونزا الطيور في بعض المزارع بالبلاد، خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2021. 

فيما أجبرت السلطات شركات ومزارع الدواجن في أنحاء البلاد، باتباع إجراءات السلامة، إبقاء الحيوانات والطيور التي يربونها في مزارعهم بمعزل عن الطيور البرية. 

وشهدت العديد من دول العالم خلال الفترة الماضية ظهور بعض الإصابات بانفلونزا الطيور داخل بعض المزارع، ما أسفر عن إعدام عدد كبير من الطيور. 
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