التشيك.. إعدام 40 ألف طائر بط داخل مزرعة بسبب إنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات في التشيك إعدام 40 ألف طائر بط في إحدى المزارع، وذلك عقب اكتشاف إصابات بأنفلونزا الطيور في المزرعة.





ورصدت السلطات الصحية في التشيك انتشار إنفلونزا الطيور في بعض المزارع بالبلاد، خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2021.





فيما أجبرت السلطات شركات ومزارع الدواجن في أنحاء البلاد، باتباع إجراءات السلامة، إبقاء الحيوانات والطيور التي يربونها في مزارعهم بمعزل عن الطيور البرية.



