اليوم .. دورة تدريبية لطلاب علوم بنها عن تقنية العلاج بالجسيمات للأورام السرطانية

تنظم كلية العلوم جامعة بنها بالاشتراك مع مركز سيرن بسويسرا لأبحاث فيزياء الطاقات العالية دورة تدريبية للطلاب عبر "الفيديو كونفرانس" عن تقنية العلاج بالجسيمات للأورام السرطانية، اليوم الثلاثاء بمقر جامعة بنها بالعبور.





وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وقال الدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم ان الدورة التدريبية تشمل جزء نظري وآخر عملي ، ويشارك فيها طالب 40 طالب من طلاب الكلية ويحاضر فيها أساتذة من كليتي العلوم والطب بجامعة بنها.





وأشار أبو سالم إلى أن الدورة تستهدف تدريب الطلاب على تطبيق متقدم لاستخدام تقنية العلاج بالجسيمات فى التشخيص وعلاج بعض الأورام السرطانية عن طريق الاتصال اون لاين بمركز أبحاث سيرن بسويسرا.





يذكر أن العلاج بالجسيمات (البروتونات أو الأيونات الثقيلة مثل C-12 ) قد شهد تطورًا هائلا في العلاج الإشعاعي فى الفترة الأخيرة مع ظهور خيارات متنوعة لتحسين العلاج في علم الأورام السريري .





، وقد تم استخدامه في علاج العديد من الأورام السرطانية خلال الفترة الماضية.





و بدأ العلاج بالجسيمات المشحونة في مختبر لورانس بيركلي ، في السويد و هارفارد.

كما تم استخدام بروتونات منخفضة الطاقة نسبيًا ، ثم وصلت طاقة البروتونات إلى 160 ميجا فولت وأصبح العلاج بالبروتون متاحًا بشكل متزايد في عدد من المراكز الطبية بمختلف دول العالم.