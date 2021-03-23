شاهد.. انهيار سور مدرسة بشبرا الخيمة

شهدت مدرسة مصطفى مشرفة بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية انهيار جزء من حائط السور الخاجرى الخاص بالمدرسة ، دون خسائر بشرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات لاعادة بناء الحائط.
وقال اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إنه فور الإبلاغ بسقوط حائط بمدرسة مصطفي مشرف التابعة الحى، تم على الفور التنسيق مع الأجهزة المعاونة وتم بناء الحائط.
وأشار رئيس الحي إلى الجزء الذى شهد السقوط صغير بعيد تماما عن مكان وجود الطلاب ولم يسبب أى اصابات او خسائر بشرية سواء داخل المدرسة أو بين المارة فى الشوارع.
وكان الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بقرى مركز شبين القناطر وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية.
وشملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشأة بمنشأة الكرام لدفع الأعمال بها ، كما تفقد أعمال تمهيد الموقع المخصص لإنشاء رئاسة المركز والمدينة والمسند العمل به إلى هيئة الأبنية التعليمية.
وخلال جولته بمركز ومدينة شبين القناطر تفقد نائب المحافظ الحملة الميكانيكية للتأكد من جاهزية المعدات والمركبات والتأكيد على إجراء أعمال الصيانة الدورية للمركبات ، كما تفقد أعمال الرصف بمنطقة الدلتا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.
وفى اطار الأعمال الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة؛ اجتمع نائب المحافظ برئيس مركز ومدينة شبين القناطر ومديري إدارات المتابعة والشؤون الهندسية وممثلي مؤسسة حياة كريمة من شباب البرنامج الرئاسي وشباب المتطوعين وممثلي جهاز شؤون البيئة لاستعراض ما تم من أعمال خلال الفترة السابقة والتنسيق للمراحل القادمة من المبادرة مشيرا إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات المشاركة للخروج بأفضل منتج للمواطنين.