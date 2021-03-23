شاهد.. انهيار سور مدرسة بشبرا الخيمة

شهدت مدرسة مصطفى مشرفة بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية انهيار جزء من حائط السور الخاجرى الخاص بالمدرسة ، دون خسائر بشرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات لاعادة بناء الحائط.





وقال اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إنه فور الإبلاغ بسقوط حائط بمدرسة مصطفي مشرف التابعة الحى، تم على الفور التنسيق مع الأجهزة المعاونة وتم بناء الحائط.





وأشار رئيس الحي إلى الجزء الذى شهد السقوط صغير بعيد تماما عن مكان وجود الطلاب ولم يسبب أى اصابات او خسائر بشرية سواء داخل المدرسة أو بين المارة فى الشوارع.



