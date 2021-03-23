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محافظات

قيادات الحملة الوطنية لدعم الرئيس بـ شمال سيناء في زيارة للعريش

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:21 ص
صدى البلد
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احمد صالح

استقبل اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم، الثلاثاء، بمكتبه، قيادات حزب أبناء مصر وقيادات الحملة الوطنية لدعم الرئيس بشمال سيناء، وعلى رأس الوفد الدكتور استشاري خالد الشريف، نقيب الأطباء البيطريين بـ شمال سيناء.



ووجه الوفد الشكر لرئيس المدينة وكل القيادات التنفيذية لما يقدمونه من أجل خدمة المواطنين والعمل على تنفيذ المشروعات المتعددة في جميع النواحي لإظهار العاصمة في ثوبها الجديد، خاصة أنه يتابع تنفيذ مشروعات للتطوير والتجميل والإنارة العامة الشوارع، وأيضا متابعة المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع ورفع كفاءة الشوارع، وذلك بتنفيذ مشروعات الرصف لبعض الشوارع، وإعادة الشيء لأصله في الشوارع التي شهدت تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وكذلك رفع مستوى النظافة داخل المدينة، بالإضافة لتجميل الميادين العامة والمتابعة المستمرة داخل المدينة والرد على شكاوى المواطنين التى تصل إلى مجلس المدينة.


ووجه رئيس المدينه الشكر للوفد الزائر على ما يقومون به من خدمة المجتمع المدني ومناقشة بعض الأمور التى تهم المدينة عاصمة محافظة شمال سيناء.

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