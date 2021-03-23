تنفيذ 2390 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والخارجين على القانون وإزالة الاشغالات المختلفة وتحرير محاضر عدم ارتداء كمامات.





وأسفرت الحملة عن ضبط 209 هاربين من الأحكام الغيابية بجملة 2390 حكمًا بين جزئي ومستأنف،كما تم ضبط 1170 مخالفة مرافق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية يفيد بقيام مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع شرطة المرافق وتنفيذ الأحكام بحملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والإشغالات على الطرق وتحرير مخالفات عدم ارتداء كمامات وغلق مقاهي ومصادرة شيش .





كما تمكنت الحملة من ضبط 1170 مخالفة منها 25 إشغال طريق، و17 نظافة و290 بائع متجول و360 إزالة فورية و115 وصلات كهربائية غير قانونية، و52 إعلان مخالف، و45 فرش شاي، و245 فرش مؤقت ، وإغلاق 15 مقهى، خالفت قرار مجلس الوزراء ومصادرة وتحريز 40 شيشة وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.