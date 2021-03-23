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محافظات

لمتابعة سير العمل.. نائب محافظ القاهرة تتفقد خطة تطوير شوارع وميادين المعادى..صور

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:20 ص
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة تتفقد خطة تطوير شوارع وميادين المعادى
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عبد العزيز جمال
أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية زيارة تفقدية لبعض شوارع وميادين حى المعادى للمتابعة والاشراف على ماتم من أعمال طبقا للمقترح الذى تم وضعه للارتقاء بحى المعادى  عن طريق مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الاعمال  بالمشاركة المجتمعية من اجل مظهر حضارى يبقى هو السمة الاساسية لجميع شوارعنا .

رافق نائب المحافظ في جولتها مهندس عادل عبد الظاهر رئيس حى المعادى و  ليلى حسين ضمن اتحاد ملاك بحى المعادى و زكى محمد المصرى وأهانى عبد الرؤوف والمقدم شادى بسيونى رئيس مرور المعادى و علاء طه مدير فرع هيئة النظافة والتجميل بالمعادى وم.امانى المكتب الفنى وبعض الادارات المعنية والتنفيذية بالمنطقةالجنوبية وحى المعادى.

وتابعت نائب المحافظ اعمال تطوير ورفع كفاءة مربع سرايات المعادى و شارع الشريفة دينا،حيث شمل تطوير ارصفة ورصف طرق واعمال نظافة وانارة وزيادة مزروعات وتقليم اشجار  بالتعاون مع اتحاد شاغلين سرايات المعادي .

كما شملت جولة النائبة شارع دمشق و شارع ٩ وثكنات المعادي لتأكيد المحاور الهامة التى أكدت على العمل من خلالها اثناء الاجتماع الذى تم عقده منذ ايام بمقر المنطقة الجنوبية.

وكان من اهم هذه المحاور الاهتمام برفع كفاءة الشوارع والميادين والرصف ورفع كفاءة الاسفلت، إلى جانب صيانة البلدورات وتركيب بلدورات لبعض الشوارع بالإضافة إلى زراعة الارصفة وتقليم الاشجار و تركيب انترلوك على الارصفة امام العمارات بالاضافة إلى زيادة المساحة الخضراء  ليتمتع المواطن بشوارع ذات شكل مميز متحضر وراقى به لمسات جمالية ومساحات خضراء و مليئ ايضا بالزهور والاشجار ومضيئ ليلا حتى يشعره  ايضا بالامان ليلا.

وفى سياق متصل وجهت نائب المحافظ  أيضا بضرورة تكثيف الحملات بشارع 7وشارع 9 كما أكدت على ضرورة رفع اى اشغالات للباعة الجائلين  به او مخلفات ورفع جميع اشغالات المقاهى والتكاتك به وبالمنطقة المحيطة بمحطة المترو  إلى جانب التنبيه على اصحاب المحلات بالمنطقة ذاتها بمنع القاء أى مخلفات بالشارع والالتزام بوضع الصناديق امام المحلات والقاء مخلفاتهم بها .

وشددت على ضرورة رفع اى اشغالات او مخلفات  بالميادين الرئيسية وبمنطقة المعادى بأكملها وتكثيف الحملات و متابعة صيانة الانارة بشكل دورى ، فى إطار النهوض  بحى المعادى حتى يعود إلى عراقته ورونقه فى السابق .

وأكدت عبدالمنعم انها  تقدر قيمة منطقة  المعادى  هذه المنطقة الراقية   وتاريخها العريق ،بالإضافة إلى انها تولى اهتماما كبيرا لتطوير المناطق والاماكن العريقة حيث ان حي المعادى أحد أهم المناطق الهادئة والهامة والعريقة وسط أحياء القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى استمرار خطة تطوير جميع احياءالمنطقة الجنوبية وتغيير واجهتها للأفضل من حيث الشكل الحضارى والرقى والذى اعاد جمالها ورونقها  من خلال اعمال تطوير واضافة لمسات جمالية ورفع كفاءة وتطوير الميادين والشوارع وتحسين جودة جميع الخدمات المجتمعية  مشيرة الى  انها لا تدخر جهدافى سبيل تلبية متطالبات واحتياجات المواطن ورفع اى معاناة عن عاتقه وتوفير حياة كريمة وحضارية وراقية.
لمتابعة سير العمل.. نائب محافظ القاهرة تتفقد خطة تطوير شوارع وميادين المعادى..صور
لمتابعة سير العمل.. نائب محافظ القاهرة تتفقد خطة تطوير شوارع وميادين المعادى..صور
لمتابعة سير العمل.. نائب محافظ القاهرة تتفقد خطة تطوير شوارع وميادين المعادى..صور
لمتابعة سير العمل.. نائب محافظ القاهرة تتفقد خطة تطوير شوارع وميادين المعادى..صور
لمتابعة سير العمل.. نائب محافظ القاهرة تتفقد خطة تطوير شوارع وميادين المعادى..صور
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