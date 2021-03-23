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أخبار العالم

اكتشاف جديد.. بخاخ للأنف يقي من كورونا في إسرائيل ونيوزيلندا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:16 ص
بخاخ للأنف يقي من
بخاخ للأنف يقي من كورونا في إسرائيل ونيوزيلندا
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سمر صالح
وافقت إسرائيل ونيوزيلندا مبدئيا على بيع بخاخ للأنف يحتوي على أكسيد النيتريك ويمكنه أن يمنع انتقال فيروس كورونا، حسبما قالت الشركة المنتجة "سانوتايز" للبحث والتطوير.

وقد بدأ تصنيع بخاخ أكسيد النيتريك الأنفي تحت الاسم التجاري (إنوفيد) في إسرائيل، بالتعاون مع شركة نكستار تشيمفارما سولوشنز ومن المتوقع بيعه هذا الصيف، وفقا لرويترز.

وفي نيوزيلندا، سجلت شركة سانوتايز بخاخها الأنفي لدى هيئة سلامة الأدوية والأدوات الطبية مما يسمح لها بتوزيع وبيع منتجها للجمهور مباشرة، وفقا لما ذكرته الشركة التي يقع مقرها في فانكوفر في كندا.

وبخاخات الأنف التي تحتوي على مادة أكسيد النيتريك تقي الجسم من الفيروسات التي تدخله من خلال الجهاز التنفسي العلوي.
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