طباخ بوتين يؤسس منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في أوروبا

أعلن رجل الأعمال الروسي، يفجيني بريجوجين، المعروف أيضًا باسم "طباخ بوتين"، تأسيس منظمة غير ربحية في أوروبا للدفاع عن حقوق الإنسان.





وأعلنت شركة "كونكورد" التي يملكها بريجوجين، على حسابها بموقع "كونتاكت" الروسي، أنه تم تأسيس "صندوق مكافحة القمع"، الذي يهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في الدول الغربية ودعم النشطاء المدنيين، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.





وبحسب الوكالة، فقد تم تقديم وثائق المؤسسة إلى السلطات المعنية من أجل تسجيلها.





وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بريجوجين و12 شخصًا آخرين على علاقة به، بسبب مزاعم متعلقة بتدخله في الانتخابات الأمريكية عام 2016.





ويمتلك بريجوجين سلسلة من المطاعم الروسية الفخمة، وهو ما جعله يُلقب باسم طباخ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك لقربه من الأخير في نفس الوقت.