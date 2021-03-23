نائب محافظ القليوبية يتفقد المدارس الفنية وتبطين الترع بالخانكة "صور"

أجرى الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمركز الخانكة شملت المدارس الفنية ومتابعة أعمال تبطين الترع.





وبدأ نائب المحافظ جولته يرافقه العميد خالد كشك، رئيس مركز ومدينة الخانكة، بتفقد مدرسة الخانكة الثانوية الزراعية ومدرسة الخانكة الثانوية الصناعية لمتابعة انتظام الدراسة.





وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ الورش الفنية والمشروعات الإنتاجية بالمدارس الفنية والتي تهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل في إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفني كأحد ركائز التنمية.





كما تابع نائب المحافظ أعمال تبطين ترعة كشمير اليمنى ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، بالإضافة إلى أعمال تطهير المصرف البلبيسي ورصف طريق أبو زعبل ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.





وكان حماد قد اجرى في وقت سابق جولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز شبين القناطر وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية.





وشملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشأة بمنشأة الكرام لدفع الأعمال بها ، كما تفقد أعمال تمهيد الموقع المخصص لإنشاء رئاسة المركز والمدينة والمسند العمل به إلى هيئة الأبنية التعليمية.





وخلال جولته بمركز ومدينة شبين القناطر تفقد نائب المحافظ الحملة الميكانيكية للتأكد من جاهزية المعدات والمركبات والتأكيد على إجراء أعمال الصيانة الدورية للمركبات ، كما تفقد أعمال الرصف بمنطقة الدلتا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.





وفى اطار الأعمال الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة؛ اجتمع نائب المحافظ برئيس مركز ومدينة شبين القناطر ومديري إدارات المتابعة والشؤون الهندسية وممثلي مؤسسة حياة كريمة من شباب البرنامج الرئاسي وشباب المتطوعين وممثلي جهاز شؤون البيئة لاستعراض ما تم من أعمال خلال الفترة السابقة والتنسيق للمراحل القادمة من المبادرة مشيرا إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات المشاركة للخروج بأفضل منتج للمواطنين.





واكد نائب المحافظ أن مشروع تطوير 36 قرية و148عزبة وتابع بمركز شبين القناطر في إطار مبادرة حياة كريمة يشمل كافة القطاعات الخدمية ولا سيما في قطاع البنية التحتية، من خلال استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي.