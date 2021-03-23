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محافظات

محافظ القاهرة: ندرس إنشاء كوبري علوي يربط المرج الشرقية بالغربية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:32 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
زفّ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بشرى سارة لأهالي حي المرج شرق القاهرة. 

وأكد محافظ القاهرة في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه سيجري تشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة كاملة لكوبرى محمد نجيب بالمرج لبحث السبل الهندسية والمرورية لحل مشكلة تكدس السيارات عليه. 

كما اكد اللواء خالد عبد العال دراسة إنشاء كوبرى علوى يربط المرج الشرقية بالمرج الغربية.

ويجري استكمال محطة الصرف الصحي بمؤسسة الزكاة والتي يتم اقامتها ضم مشروع الدولة لإدخال الصرف الصحي للمناطق التي تعانى من نقص في خدمات الصرف .

وتبلغ مساحتها الكلية 2000 م2 بقدرة 40000 م3/يومي ويتم انشائها بتكلفة تقارب 65 مليون جنيه ومن المتوقع تشغيل المحطة وخط الطرد قبل نهاية العام الجاري وفتح الخطوط الرئيسية للشبكة بعد الانتهاء من خط الانحدار.

وتستخدم المحطة عدة مناطق بالمرج من بينها منطقة أبو صير الغربي، وعزبة الجامعة ، وخلف الأمن المركزي، ومؤسسة الأحداث، وعزبة سماحة، ومنطقة كمال رمزي، وسيتم ردم عدد كبير من المصارف الملوثة للبيئة بانتهاء أعمال محطة الصرف الصحي من بينها حوض الطويل وأبو حوشان والمصرف البلبيسي ومصرف المؤسسة العقابية.
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