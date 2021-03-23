الأرصاد تكشف مصدر العاصفة الترابية التي تشهدها البلاد.. فيديو

قالت الدكتور إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إننا قمنا أمس بإصدار تحذير الساعة العاشرة مساءً ، بوجود منخفض صحراوي يؤثر على درجات الحرارة مما جعلنا نشهد أتربة فى الجو ، ودرجة الحرارة وصلت إلى 35 العظمى فى القاهرة .





وأضافت شاكر ،خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن مصدر المنخفض الصحراوي الاساسى الصحراء الليبية .





وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن هذا المنخفض أثر على مدن ومحافظات الدولة الليبية ، وبدأ فى التحرك والاتجاه إلى المناطق الغربية فى جمهورية مصر العربية مما أدى إلى انخفاض الرؤية ووصولها إلى 20 مترا على بعض الطرق الصحراوية .





وتابع وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن هذه العاصفة الترابية مع تقدم ساعات النهار تبدأ فى التأثير على معظم أنحاء الجمهورية ، ولكن شدتها تختلف من منطقة إلى أخرى .



