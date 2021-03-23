البحرين : إنهاء خدمات 1142 معلما أجنبيا وتوظيف 3653 بحرينيا خلال 5 سنوات

أكد وزير التربية والتعليم البحريني د. ماجد النعيمي، أن الوزارة مستمرة ضمن خطتها لبحرنة الوظائف، إذ تم إنهاء خدمات أكثر من 1142 موظفًا غير بحريني منذ عام 2016 ولغاية عام 2020، في حين تم تعيين 3653 موظفًا بحرينيًا في ذات الفترة، لافتًا الى أن عدد الموظفين غير البحرينيين في الوزارة يبلغون 3687، ومعظمهم يعملون في الوظائف التعلمية بسلك التدريس.

وذكر الوزير في رده عن سؤال النائب ممدوح الصالح أن 86 منهم من حملة الدكتوراة، و327 من مؤهل الدبلوم العالي بعد البكالوريوس، و295 من مؤهل الماجستير، و845 من مؤهل البكالوريوس في التخصصات التعلمية المختلفة، ويعمل أغلب هؤلاء في قطاع التعليم العام والتعليم الفني والمهني، ويعمل عدد آخر منهم في الوظائف التي تحتاجها قطاعات الوزارة المختلفة، وفقًا لما نشرته صحيفة الوطن البحرينية.





وبين أن جميعهم تخرجوا من جامعات معترف بها في بلدانهم، وعملوا في السلك التعليمي الحكومي أو في مؤسسات رسمية، كما أن الحد الأدنى من الخبرة لهؤلاء المتعاقد معهم عند التعاقد 5 سنوات، إذ تشترط الوزارة أن يكون المعلم عمل في السلك التعليمي الحكومي كحد أدنى 5 سنوات، وتعمل الملحقيات الثقافية البحرينية الموجودة في البلدان المتعاقد معها على التأكد من صحة البيانات الواردة في مؤهلات المعلمين والتحقيق من مدى توافر الخبرة والاشتراطات المطلوبة، مع العلم أن جميع الترشيحات للموظفين غير البحرينيين تكون من قبل وزارات التربية والتعليم ببلدانهم في إطار التعاون عبر نظام الإعارة المؤقتة.