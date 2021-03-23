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فن

ميجان ماركل تكشف كذبتها الأولى.. لم تتزوج الأمير هاري سرا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:28 ص
ميجان وهاري
ميجان وهاري
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نجلاء سليمان

اعترفت الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، أنها لم تتزوج الأمير هاري سريا، قبل حفل الزفاف الملكي بثلاثة أيام، وهو الخبر الذي أعلنته من قبل في حوارها مع الإعلامية أوبرا وينفري، وسبب صدمة كبيرة للعائلة الملكية ومحبيهم حول العالم.

وتراجع الزوجان عن تصريحات ماركل في توضيح لموقع The Daily Beast، وأكد متحدث باسمهما للجريدة الأمريكية بأنهما لم يتزوجا سريا، لكنهما تبادلا عهود الزواج فيما بينهما قبل حفل الزفاف الرسمي يوم 19 مايو عام 2018.

"تبادل العهود الشخصية في الفناء الخلفي للمنزل لا يعد زواجا"، هكذا وصف تقرير الجريدة الأمريكية حقيقة ما حدث مع ميجان وهاري، دوق ودوقة ساسكس، الذين تخليا عن مهامهما الملكية وانتقلا إلى الولايات المتحدة للابتعاد عن العائلة والحياة الرسمية.

وقالت ماركل التي تبلغ من العمر 39 عاما في حوارها مع أوبرا وينفري، إنها طلبت من رئيس أساقفة كانتربيري إتمام زواجها على الأمير هاري بمفردهما، للشعور بخصوصية هذه اللحظة، ولتكون ذكرى مميزة لهما بعيدا عن المظاهر الرسمية.

وضعت ميجان ماركل في مأزق، بعدما عثر بعض المتابعين لها على مدونة كتبتها عام 2018، حول الأبهة التي أحاطت بحفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون عام 2011، لكن في مقابلتها مع وينفري قالت إنها لم تكن تعلم الكثير عن الحياة الملكية قبل الزواج بحسب موقع Page Six.

وقالت ماركل في نفس الحوار، إنها واجهت انتقادات عنصرية دون ذكر أسماء الأشخاص الذين كانت لديهم تساؤلات حول لون بشرة ابنها الأمير أرتشي قبل ولادته، ورفضهم منحه أية ألقاب ملكية.

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