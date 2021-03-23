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توك شو

مستشار الرئيس : ننتظر وصول لقاحات كورونا مختلفة بدءا من 30 مارس "فيديو"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:42 ص
كورونا
كورونا
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ياسمين القصاص
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئؤون الصحية، إن الدولة المصرية تقوم بتوفير اللقاحات بكميات متتالية، وحتى إنه جزء كبير منها يأتى من الصين، نتيجة من العلاقات الوطيدة بين مصر والصين، منوها إلى أن يوم الخميس الماضى استقبلت مصر 300 ألف جرعت  جديدة، كما أن الدولة تستحوذ على 500 ألف جرعة.

وأضاف "مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه ينصح المواطنين التى لم يكن لديها فرصة التواصل الالكتروني، فيوجد أيضا مكاتب للصحة للتسهيل على جميع المواطنين في الحصول على هذا اللقاح.

وأشار "عوض تاج الدين"، إلى  أنه يرجو من استمرار حصول الفئات المستحقة على التطعيم اولا، وذلك لأنه دون شك يساعدهم في الوقاية من الأمراض،  يقلل حجم الفيروسات المنتشرة في المجتمع من ناحية أخري، إضافة إلى أنه يقلل حدة الأعراض الناتجة عن هذا الفيروس، مضيفا أن الدولة المصرية سوف تستقبل دفعات متتالية من مئسسات "جافى" و "كوفاكس" العالمية يوم 30 مارس، المنوط بها لتوزيع وتوفير اللقاحات.

وأكد، أن تم التأكيد من أن جميع التطعيمات التى تأتى إلى مصر أنها بالفعل سجلت في بلد المنبع أو بلد المنشأ، وعلى سبيل المثال تم تسجيل التطعيم الصيني بالصين، وحتى أنه استخدم وتم إجراء العديد من التجارب السريرية، وبعد أن يأتى هذا اللقاح إلى مصر فتقوم هيئة الدواء بإجراء العديد من الفحصوات العلمية للقاح، حتى أن تعطي تلك اللقاحات ما يسمى بالتسجيل السريع.

وأوضح، أن تقوم هيئة الدواء بالتتبع والدراسة لجميع اللقاحات، وذلك لأنها تعتبر مثل الأدوية التى تحتاج إلى متابعة جيدة، مؤكدا "لن يُستخدم لقاح دون الحصول على موافقة من هيئة الدواء".
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