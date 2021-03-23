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تعليم

جامعة الإسكندرية: محو أمية 1059 شخصا خلال عام

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:45 ص
جامعة اسكندرية
جامعة اسكندرية
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أحمد بسيوني

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية عن حصول جامعة الإسكندرية على المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية وفقًا لنتائج دورة يناير 2021.

وأضاف قنصوة أن طلاب الجامعة استطاعوا محو أمية 1059 دارسًا، مؤكدًا أن القضاء على الأمية يعد هدف قومي يستلزم بذل أقصى الجهود لمواجهتها والتخلص منها، تماشيًا مع استراتيجية مصر 2030، ومؤكدًا أن الجامعة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية 

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وأشار الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، أن "مركز جامعة الإسكندرية لمحو الأمية" بكلية التربية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار قام بفتح عدد من الفصول لمحو الأمية، تجاوز ال 1250 فصلا في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية ومطروح، مما أسهم فى رفع تصنيف الجامعة فى محو الأمية وصعودها من المركز العشرين فى العام الماضي إلى المركز الثامن هذا العام.

وأوضح أن محو الأمية أصبح متطلب تخرج لكل طالب بالفرقة الرابعة بكليات القطاع التربوي بجامعة الإسكندرية (كلية التربية- كلية التربية للطفولة المبكرة -كلية التربية النوعية- كلية التربية الرياضية للبنين -كلية التربية الرياضية للبنات)، حيث أصبح على كل طالب أن يقوم بمحو أمية 6 أفراد قبل تخرجه.

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