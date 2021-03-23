رغم أزمة التصريح.. رامز جلال مستمر في تصوير برنامج رمضان

يستمر الممثل رامز جلال، في تصوير برنامجه الذي يشارك به في خريطة MBC مصر الرمضانية المرتقبة، رغم أزمته مع نقابة الإعلاميين، ورفض إدارة البرنامج الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالعرض السنوي.

البرنامج الذي يعرف إعلاميا باسم "رامز مريض نفسي" يتم تصويره حاليا في السعودية، داخل مدينة ألعاب، وتم تصوير عدد من الحلقات مع لاعبي كرة قدم منهم محمد مجدي أفشة ومروان محسن ومحمد هاني من النادي الأهلي، ومحمود جنش حارس نادي الزمالك.

أيضا شارك في تصوير الحلقات عدد من الممثلين منهم أحمد سعد وويزو، في الوقت الذي مازال فيه رامز جلال ممنوعا من الظهور على أية وسيلة إعلامية تبث من داخل مصر بأمر من نقابة الإعلاميين.

طلبت النقابة منذ أيام من رامز جلال توفيق أوضاعه القانونية، بعدما تبين للنقابة عدم حصوله على عضوية أو تصريح لمزاولة مهنة مذيع للبرنامج، لكنه قدم طعن على القرار، وتأجل القرار لجلسة 28 مارس الجاري بحسب موقع ET بالعربي.

وقال أشرف عبد العزيز، محامي رامز جلال في تصريح نشره موقع ET بالعربي، إن موكله مسجل في نقابة المهن التمثيلية، ويحق له العمل في أي نشاط ترفيهي وأن ما يقدمه في برنامجه السنوي ليس عملا إعلاميا.