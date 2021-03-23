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خبير اقتصادي: حققنا معدل نمو إيجابيا وقت الجائحة مقارنة بالدول الأخرى

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:57 ص
على الادريسى
على الادريسى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن فرنسا عندما قررت فرض ضرائب قام المواطنون بعمل مظاهرات وبالتالى تعرض البلد للعديد من المشاكل السياسية.

 
وأضاف "الإدريسي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المواطن المصرى استوعب الإجراءات بعد توضيح الأمور من جانب رئيس الجمهورية والحكومة.


وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن  الشعب المصرى تفهم ضرورة اتخاذ الإجراءات لعمل نموذج الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن المواطن المصرى ساهم فى تحسن معدلات النمو الاقتصادى المصري ما قبل جائحة كورونا.


وأوضح أن الاقتصادى المصرى قبل الجائحة وصل إلى 5.06، موضحًا أنه لولا الجائحة كنا نتوقع وصولنا لـ 6%، وحققنا معدل نمو إيجابيا مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
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