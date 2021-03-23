"التضامن": أنتجنا 50 فيلما قصيرًا خلال السنوات الماضية.. فيديو

قال المخرج مهند دياب، مستشار وزارة التضامن للتوثيق المرئى، إن الوزارة استطاعت توثيق واخراج أكثر من 50 فيلم خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الوزارة تؤمن بأن الصورة تغني عن ألف كلمة لذلك اتجهت إلى ترجمة برامجها التنموية إلى أفلام تسجيلية.





وأضاف دياب، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن من أهم تلك الأفلام البرنامج القومي «تكافل وكرامة» و«فرصة ثانية» و«التدخل السريع».





وتابع أنه تم عمل فيلم عن نساء التضامن الاجتماعي، من خلال قضاياهم المختلفة سواء التمكين الاقتصادي، أو برنامج وعى والرائدات الريفيات أو الغارمات أو كفالة الييتيم.





وأوضح أنه تم تصوير فيلم يحكى 5 قصص للسيدات وتم عرضها أمام الرئيس فى عيد المرأةا لمصرية، وكل سيدة شرحت قضيتها.



