الصحة: زيادة مراكز تقديم لقاح كورونا بالجيزة "فيديو"

قال الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إن المحافظة بها 4 مراكز رئيسية لتلقي المواطنين فيها لقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى انه جارٍ تسهيل وتيسير التسجيل من قبل المواطنين للتسجيل من خلال المواقع الاليكترونية.





وأضاف منصور في لقاء ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم التوجيه بإضافة مركزين جدد بالمحافظة، وسيتم تقديم الخدمة على المواطنين من خلال تلك المراكز، مشيرًا إلى أن وزارة تلصحة اطلقت بوابة اليكترونية لتسجيل المواطنين من عليها أو من خلال الاتصال بالخط الساخن.





وتابع أنه تكون الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاع الطبي.