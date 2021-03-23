وزير الخارجية الأمريكي: قواتنا لا تتحمل درجة حرارة 50 في أفغانستان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب "أن نكون منظمة رائدة في فهم الرابط بين الأمن والتغير المناخي، وأيضًا يجب أن نفكر بالعمليات العسكرية والجنود والقوات التي تعمل في ظروف قاسية والتي تتأثر بالتغير المناخي".





وأضاف "وزير الخارجية الأمريكي"، خلال مؤتمر صحفي له مع الأمين العام لحلف الناتو، أن "درجة الحرارة في أفغنستان وصلت إلى 50 درجة وذلك يؤثر على البنية التحتية و القوات المسلحة هناك، أما الموضوع الثالث فيجب ايضا أن نقوم بمساهمتنا في خفض انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون، وذلك من خلال اعتماد تقرير ربما اليوم أو لاحقا"





وأشار "بلينكن"، إلى أن "حين يجتمع الوزراء سنقوم بتقييم تداعيات التغير المناخي على عملياتنا واصولنا، سنقوم بإدماج التغير المناخي بخطتنا وتدريبتنا كجزء من الناتو 2030".

