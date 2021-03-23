المدارس مش فاضية .. 20 صورة ترصد استمرار حضور الطلاب رغم إتاحة الغياب

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن قيادات الوزارة والادارات والمديريات التعليمية ، يتابعون انتظام الدراسة يوميا من خلال لجان المتابعة ، لافتةً إلى أنه لا صحة لما يتم ترويجه على السوشيال ميديا بأن "المدارس فضيت وماحدش بيروح".





وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد انتظام الدراسة اليوم في المدارس التابعة لادارة القاهرة الجديدة التعليمية ، للتأكيد على اقبال الطلاب على الحضور في المدارس حتى الان.



