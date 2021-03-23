المدارس مش فاضية .. 20 صورة ترصد استمرار حضور الطلاب رغم إتاحة الغياب

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان المدارس مازالت تشهد اقبالا ملحوظا من الطلاب على الحضور لانتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ن وذلك على الرغم من اتاحة امكانية عدم الحضور واستكمال الدراسة عن بعد عبر القنوات التعليمية والمنصات الالكترونية استجابة للمتخوفين من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن قيادات الوزارة والادارات والمديريات التعليمية ، يتابعون انتظام الدراسة يوميا من خلال لجان المتابعة ، لافتةً إلى أنه لا صحة لما يتم ترويجه على السوشيال ميديا بأن "المدارس فضيت وماحدش بيروح".
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد انتظام الدراسة اليوم في المدارس التابعة لادارة القاهرة الجديدة التعليمية ، للتأكيد على اقبال الطلاب على الحضور في المدارس حتى الان.
وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تعلن اليوم الثلاثاء، أخبارا جديدة عن كل ما يتعلق بـ امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي للترم الاول، والامتحانات الشهرية القادمة في الترم الثاني.