مجلس الشيوخ في ليبيريا يعطي الضوء الأخضر لطباعة أوراق نقدية جديدة

أعطى مجلس الشيوخ في ليبيريا الضوء الأخضر لإنتاج أوراق نقدية جديدة لإنهاء النقص المتكرر في السيولة بالدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم /الثلاثاء/ أن البنك المركزي الليبيري سيتمكن من تقديم طلب بقيمة إجمالية تقدر بـ 7ر48 مليار دولار ليبيري (281 مليون دولار او 235 مليون يورو) وسحب الأوراق النقدية القديمة المتداولة.

وأضاف الراديو أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تحتكر إنتاج الأوراق النقدية، لكنها غالبا ما تستعين بمصادر خارجية للطباعة إلى الشركات الخاصة.