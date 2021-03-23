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محافظات

لليوم الثاني.. توقف حركة الملاحة بميناء البرلس لشدة الرياح

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:04 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
توقفت حركة الصيد بميناء البرلس، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له البلاد، فضلًا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.


وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس، باستمرار توقف حركة الصيد ،اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، ما أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.


وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.
 

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

 
ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.
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