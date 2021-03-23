وزيرة البيئة من الإسماعيلية : تحديد نقاط بالشوارع لجمع القمامة

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم المناقشة مع محافظ الإسماعيلية حول احتياجات المحافظة لتنفيذ محطات للتخلص من القمامة لاستكمال منظومة جمع ونقل القمامة والتخلص منها بالطرق الآمنة.





جاء ذلك خلال زيارتها اليوم لمحافظة الإسماعيلية لدراسة منظومة النظافة.





واكدت أن المنظومة المقترحة هي الجمع المنزلي، مستبعدة فكرة تعميمها لارتفاع تكلفتها، علي ان يتم الجمع من نقاط محددة في الشوارع

لافته إلى أن قانون المخلفات يطالب من يعمل في مهنه الجمع في القطاع الغير رسمي تسجيل بياناتهم والترخيص لمزاولة النشاط وبالفعل تقدم 4020 شخصا لتقنين أوضاعهم في مناطق مختلفة بالقاهرة ومن خلال القوى العاملة سيتم التأمين عليهم صحيا واجتماعيا.





واضافت أنه سيتم تشكيل فريق للتحدث الى النباشين، وبحكم القانون سيتم تغريمهم إذا لم يوفقوا أوضاعهم كما أن هناك دورا هاما جدا لتوعية المواطنين والمجتمع المدني لضمان نجاح المنظومة.



