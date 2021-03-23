مياه أسيوط تستحدث معملا بمجمع محطات منقباد لمراقبة الجودة

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إنشاء معمل جديد بمجمع محطات منقباد ملحق بمحطه مياه منقباد الزلطية الجديدة بتكلفه قدرها 3.5 مليون جنيه لمتابعه تشغبل جميع المحطات هناك والتي تنتج كمية مياه تصل إلى ٣٥ ألف متر مكعب يوم.





وقال إنه تم إنشاء المعمل طبقًا لمعايير الجودة العالمية لمراجعة جوده المياه المنتجة بمحطة منقباد الجديدة وجميع المحطات التابعة لها والتي تعمل بنظام المرشحات ل(5) وحدات كومباكت لخدمة حوالي 45 ألف مواطن من سكان (عزبة الجيش ــ الامن المركزي ــ المستثمرين بالمدينة الصناعية ــ عزبة الفاتح ــ حي السلام ــ عزبة الشيمي ــ عزبة أبو القاسم ــ اسكندرية التحرير ــ المنطقة الجنوبية العسكرية).





وتابع، أن الشركة لديها خطة لإحلال وتجديد ورفع كفاءة قطعاتها طبقًا لخطتها المالية السنوية المعتمدة والتي توجهها لأعمال مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي واعمال رفع كفاءة المحطات واحلال وتجديد الطلمبات المتهالكة بمشتملاتها والخزانات.



