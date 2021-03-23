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اقتصاد

المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل .. تفاصيل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:02 م
المشروعات القومية
المشروعات القومية
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قسم الاقتصاد
قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية منذ العام 2014 كان لها مردود مهم على تحسن مؤشرات الاقتصاد.

وتابع "الإدريسي" خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن ساعد مع الدولة من أجل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن هذا البرنامج جعل الاقتصاد المصري قادر على مواجهة آثار كورونا.

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ولفت الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة من إطلاق عدد من المبادرات خلال أزمة كورونا لدعم المتضررين من السياحة والعمالة غير المنتظمة، هذا بالإضافة إلى القضاء على العشوائيات وإقامة المدن الجديدة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن معدل النمو كان متوقع له 6 % في العام الماضي لولا جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية خفضت معدلات البطالة ووفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل.
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