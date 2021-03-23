قمة مصر للتجارة تستهدف إطلاق مرصد اقتصادي للاستثمار بالقطاع

كشف الدكتور أحمد صبحي حميد، رئيس عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال ورئيس مؤتمر قمة مصر لتجارة التجزئة 2021، أن القمة تستهدف إطلاق مرصد اقتصادي لتوزيع خريطة الاستثمار بقطاع التجزئة في مصر.



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وأوضح الدكتور أحمد صبحي حميد، خلال افتتاح الدورة الثانية من قمة تجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين اليوم الثلاثاء، أن قطاع التجزئة قادر على توفير مزيد من فرص العمل بتكلفة شديدة التنافسية ، كما أنه من القطاعات التي لا تتأثر بالأزمات فهو من القطاعات الواعدة.





وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاتجاه بشكل قوي لمحافظات الدلتا والصعيد، خاصة أن التركيز خلال الفترة الماضية كان على محافظات القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية.





وتستهدف قمة مصر لتجارة التجزئة حضور 500 زائر بين مديرين وخبراء ومستثمرين وشباب، يبحثون جميعًا عن فرص لتبادل الخبرات والبحث عن إجابات لتساؤلاتهم حول تجارة التجزئة خلال القمة، والتي تعد إحدى أهم الأنشطة الاقتصادية التي يتم تنظيمها كل عام وينتظرها قطاع تجارة التجزئة في مصر والشرق الأوسط، كما تعد في نسختها الثانية في مصر انطلاقة جديدة لدعم القطاع الأهم بالاقتصاد المصرى‪.‬





وتناقش الدورة الثانية من قمة مصر لتجارة التجزئة، أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة في العالم ومصر التي شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، وينتظرها الآلاف من العاملين فى قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم في مجالهم الذى يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر.





كما تستعرض القمة التحديات الكبیرة بین تجارة التجزئة التقلیدیة ومثيلتها التى تتم عبر استخدام التكنولوجیا المتطورة، مع التركیز على التسویق الرقمي، والتغیر في سلوك القوة الشرائیة، خاصة في مواجهة جیل جدید من المستهلكين، كما تشهد القمة عرض لكل الفرص الحدیثة والفعالة للنهوض بهذا القطاع‪.